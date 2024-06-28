Стало известно, сколько раз Байден и Трамп в ходе дебатов произнесли фамилию Путина

Фото: сайт Кремля
Действующий американский президент Джо Байден в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом по 7 раз произнесли фамилию российского лидера Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова