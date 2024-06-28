Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден подвел итоги своего выступления на дебатах с американским экс-лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал после дебатов в известной в Атланте закусочной Waffle House, передает CNN.
По мнению Байдена, он хорошо справился. Действующий президент США подчеркнул, что его не беспокоят призывы некоторых демократов о том, что ему нужно отказаться от участия в выборах.
Байден также добавил, что ему «трудно спорить с лжецом». Согласно информации пула Белого дома, на вопрос о том, болен ли американский лидер, Байден ответил, что у него болит горло.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Байден также добавил, что ему «трудно спорить с лжецом». Согласно информации пула Белого дома, на вопрос о том, болен ли американский лидер, Байден ответил, что у него болит горло.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Екатерина Коршунова