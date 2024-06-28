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Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом

Штаб Байдена заявил о его выигрышном выступлении на дебатах
28 июня 2024, 10:56
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден подвел итоги своего выступления на дебатах с американским экс-лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал после дебатов в известной в Атланте закусочной Waffle House, передает CNN.
По мнению Байдена, он хорошо справился. Действующий президент США подчеркнул, что его не беспокоят призывы некоторых демократов о том, что ему нужно отказаться от участия в выборах.

Байден также добавил, что ему «трудно спорить с лжецом». Согласно информации пула Белого дома, на вопрос о том, болен ли американский лидер, Байден ответил, что у него болит горло.



Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#байден
У Отара Кушанашвили обнаружили смертельное заболевание
Mash: у журналиста Кушанашвили развилось смертельно опасное воспаление
28 июня 2024, 11:39

Фото: РИА Новости/Владимир Остапкович

У журналиста и шоумена Отара Кушанашвили развился перитонит — смертельно опасное заболевание, которое может привести к нарушению функций органов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации источника, Кушанашвили оперировали дважды: сначала чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника.

Сейчас Отар приходит в себя в реанимации на ИВЛ. Близкие сообщили источнику, что журналист не в силах говорить, но глазами и движениями успокаивает их, постоянно иронизирует над состоянием.

В будущем Кушанашвили ожидает третья операция по удалению злокачественной опухоли из кишечника. Врачи сообщают, что артист не следил за своим здоровьем и сам довел болезнь до такой стадии.

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Политолог Васильев: тему коррупции используют для замены Зеленского
28 июня 2024, 11:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что Киев не способен бороться с коррупцией. Из-за этого напряженность между США и Украиной продолжает возрастать. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, из-за происходящего в стране остается неясным вопрос о судьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Эксперт отметил, что Украина буквально погрязла в коррупции, по этой причине закрыть на нее глаза не получится.

Васильев подчеркнул, что для Вашингтона предводитель киевского режима стал самым уязвимым местом. В настоящее время не исключается вариант его «добровольного» ухода с должности, заключил политолог. Примечательно, что в Штатах выступили не против замены Зеленского.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что размах коррупции на Украине приводит в шок даже США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом
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Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
28 июня 2024, 10:11

Фото: Сайт Кремля

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у ВСУ заканчиваются солдаты. Они потеряли очень много людей, добавил он.

«Они потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Все из-за него и его глупых решений», — сказал Трамп в адрес действующего американского президента Джо Байдена.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
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#украина
#всу
#байден
#трамп
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Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты
Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС на пять лет
28 июня 2024, 10:09

Фото: iStock/sinonimas

Лидеры государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие 5 лет. Об этом в соцсети X написал уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Мишель пояснил, что Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта должен вступить в должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии Европейского союза.

Уточняется, что в следующем месяце Европарламент на пленарной сессии должен будет проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен в начале осени представит новый состав ЕК.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза намерены создать новый режим антироссийских санкций из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом».

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#пост
#режим
#ек
#евросоюз
#политика
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Стало известно, сколько раз Байден и Трамп в ходе дебатов произнесли фамилию Путина
Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина
28 июня 2024, 09:44

Фото: сайт Кремля

Действующий американский президент Джо Байден в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом по 7 раз произнесли фамилию российского лидера Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#сша
#лидер
#байден
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В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог вызвать попытку переворота
28 июня 2024, 09:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Руководитель министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в РФ мог стать одним из факторов, способствовавших попытке государственного переворота. Об этом информирует РИА Новости.
Новильо не исключил, что поездка Арсе в Россию могла вызвать реакцию в государствах, которые находятся в оппозиции к БРИКС. По его словам, они на протяжении длительного времени доминировали над Боливией и намерены снова иметь политический контроль в стране.

Новильо добавил, что им этого необходимо для кражи государственных ресурсов Боливии.

Ранее сообщалось, что боливийские военные совершили попытку госпереворота и собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
#россия
#военные
#кражи
#соглашение
#контроль
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Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
CNN: у демократов началась «агрессивная паника» из-за выступления Байдена
28 июня 2024, 08:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Выступление нынешнего президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом было невыразительным и бессвязным, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мнения представителей партии.
В настоящее время среди представителей американской Демократической партии идут активные обсуждения возможности заменить действующего лидера США Джо Байдена другим кандидатом на выборах главы государства. По словам одного из собеседников CNN, Байдену следует уйти.

Другой источник телеканала заявил, что выступление нынешнего американского президента было ужасным. Уточняется, что выдвижение других кандидатур на место Байдена возможно только при условии, если он сам откажется выдвигаться.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа
#выборы
#сша
#байден
#трамп
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В США рассказали об опасном увлечении Пентагона
RS: увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к гибели солдат
28 июня 2024, 08:24

Фото: iStock/icholakov

Частые катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона сверхсложной техникой опасно для армии. Об этом написал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для издания Responsible Statecraft.
Отмечается, что эта модель оказалась хуже традиционных вертолетов. По данным автора материала, использование конвертоплана привело к потере 62 человек с момента принятия его на вооружение в 1989 году.

Грейзер уточнил, что Osprey является лишь одним из множества закупочных фиаско американского Минобороны, что привело к проблемам в обеспечении ВС. Автор заключил, что флот Соединенных Штатов списывает корабли быстрее, чем получает новые, а Военно-воздушные силы располагают в два раза меньшим количеством истребителей, чем в ​90-е годы.

Ранее сообщалось, что Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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#вооружение
#человек
#контракт
#минобороны
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Трамп: Байден ведет себя как «слабый палестинец» в отношениях с Израилем
28 июня 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Действующий президент США Джо Байден ведет себя как очень плохой палестинец в вопросе поддержки Израиля. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время дебатов, которые транслировал телеканал CNN.
«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — сказал Трамп.

Помимо этого, он назвал Байдена преступником, которого нужно отдать под суд, как только он покинет пост президента.

В Атланте в четверг прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#байден
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