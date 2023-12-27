Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается.
Спикер Кремля уверен, что американцы и европейцы знают об уровне коррупции на Украине. Кроме того, это начинают понимать налогоплательщики.
Песков также отметил, что спецоперация на территории Украины будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Финансирование союзниками Украины не окажет влияния на ход СВО.
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Спикер Кремля уверен, что американцы и европейцы знают об уровне коррупции на Украине. Кроме того, это начинают понимать налогоплательщики.
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Анастасия Крестьянова