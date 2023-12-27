Песков заявил, что в ЕС и США знают о воровстве выделяемых Украине денег

Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua». Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua».