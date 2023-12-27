В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на территории Украины будет продолжена до достижения ее целей, и финансы, направляемые Киеву Западом, не повлияют на ход боевых действий. Об этом спикер Кремля заявил в ходе общения с журналистами.