В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на территории Украины будет продолжена до достижения ее целей, и финансы, направляемые Киеву Западом, не повлияют на ход боевых действий. Об этом спикер Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — заявил Песков.
Прежде спикер Кремля прокомментировал возможность проведения переговоров с украинской стороной. Он заявил, что в настоящее время это невозможно, так как нет «базиса».
Прежде Песков сообщил, что владимиру Путину доложено об атаке на Феодосию со стороны ВСУ.
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Анастасия Крестьянова