Песков заявил, что в Кремле не видели обращения Кадырова о захвате Wildberries

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries, передает РБК.
Песков отметил, что в Кремле не видели заявления чеченского лидера. Иных комментариев пресс-секретарь главы российского государства не дал.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка десяти лет знаком с Владиславом Бакальчуком, заявил, что последний приехал к нему просить помощи, поскольку некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают от него супругу и 7 детей.
Напомним, в прошлом месяце маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы.
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Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка десяти лет знаком с Владиславом Бакальчуком, заявил, что последний приехал к нему просить помощи, поскольку некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают от него супругу и 7 детей.
Напомним, в прошлом месяце маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы.
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Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
Екатерина Коршунова