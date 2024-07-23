Рамзан Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в Телеграм-канале заявил, что пообщался с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который поведал ему о попытках рейдерского захвата компании. Как утверждает бизнесмен, их семья столкнулась с трудностями в марте этого года.
«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. <...> Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — отметил Кадыров.Бакальчук рассказал, что с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, с помощью юридических махинаций пытаются стать владельцами активов Wildberries.
Глава Чечни заключил, что не может оставаться в стороне от крупной по масштабам России махинации и сделает все возможное, чтобы защитить законный бизнес и вернуть в Татьяну Бакальчук семью.
Ранее сообщалось, что Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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