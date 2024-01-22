СМИ пишут о растерянности Зеленского после провала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Daily Star.
«На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность», — говорится в материале.
Издание ссылается на слова британского профессора Энтони Глиза, который считает, что боевые действия продолжатся до конца зимы. При этом союзники не окажут Украине существенной поддержки.
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