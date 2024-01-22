Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Курский губернатор Старовойт прокомментировал указ Зеленского о землях России

Курский губернатор Старовойт прокомментировал указ Зеленского о землях России

Роман Старовойт: Указ Зеленского о российских землях — передёргивание истории
22 января 2024, 19:19
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Указ киевского лидера Владимира Зеленского о российских территориях, исторически населённых украинцами, является актом вопиющего передёргивания исторических фактов. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В своём телеграм-канале глава региона написал, что потуги украинского президента в очередной раз переписать историю выглядели бы смешно, если бы в угоду националистическим идеям и ради удержания власти киевский режим не бросал бы в горнило войны тысячи жизней простых людей.

По мнению Старовойта, Зеленскому для того, чтобы продолжать получать помощь западных союзников, необходимо сейчас нагнетать градус напряжённости в противостоянии с Россией. С этим связаны обстрелы мирных городов, а также громкие провокационные заявления и высказывания, содержащие прямое посягательство на чужую территорию.

Читайте также:

Сенатор Ковитиди об указе Зеленского: болезнь Киева переходит в последнюю стадию

Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Медведев назвал украинцев, проживающих на территориях РФ, русскими
#помощь
#режим
#украина
#россия
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При штурме Авдеевки геройски погиб командир 9-ой роты бригады «Пятнашка»
22 января 2024, 20:40

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В зоне спецоперации при штурме Авдеевки геройски пошиб командир 9-й штурмовой роты Интербригады «Пятнашка» с позывным «Микич». С ним также погиб его боевой товарищ «Цалык». Об этом сообщает военкор Павел Кукушкин.
Согласно сообщению, при штурме Авдеевки «Микич» находился на линии соприкосновения и руководил своим подразделением прямо из окопа. Несмотря на гибель командира, российским военным удалось выбить противника с занимаемых позиций и взять укрепрайон. В настоящее время наступление ВС РФ на авдеевском направлении продолжаются.

Похороны «Микича» состоялись 22 января. С ним пришли проститься сотни людей, не только военных, но и гражданских.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов пояснял, что взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса.

Читайте также:

«РусВесна»: Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям

«Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь

Приговоренный к смертной казни британский наёмник вернулся в зону СВО
#гибель
#похороны
#вс рф
#армия
#погибший
#армия россии
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ пишут о растерянности Зеленского после провала контрнаступления ВСУ
Daily Star: Зеленский сильно растерян после разгрома ВСУ на фронте
22 января 2024, 20:29

Президент Украины Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Daily Star.
«На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность», — говорится в материале.

Издание ссылается на слова британского профессора Энтони Глиза, который считает, что боевые действия продолжатся до конца зимы. При этом союзники не окажут Украине существенной поддержки.

Глиз предположил, что уже в 2024 году будет установлен мир на условиях президента России Владимира Путина. По словам профессора, это обернется катастрофой для западных стран.

Читайте также:

Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти

Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней

Курский губернатор Старовойт прокомментировал указ Зеленского о землях России
#губернатор
#указ
#мир
#лавров
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
Лавров: если Украина прекратит воевать, то сохранит сотни тысяч жизней
22 января 2024, 19:18

EvgeniyShkolenko

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и мнимые «демократические ценности». Об этом Лавров сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
По мнению министра, интересов граждан Украины в противостоянии с Россией «как не было, так и нет». Глава МИД отметил, что прогнившие киевские власти опасаются лишь за свое будущее на следующий день после окончания конфликта.

Ранее Лавров сообщил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада. Министр подчеркнул, что это осознает большинство объективных наблюдателей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Лавров: Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам

Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
#будущее
#министр
#режим
#сво
#киев
#лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам
22 января 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ВСУ умышленно обстреливают гражданские объекты в РФ. Об этом Лавров сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам министра, торговцев смертью не смущает, что их оружие используется для безжалостного и преднамеренного убийства мирных граждан. Лавров заключил, что кровь множества погибших мирных жителей остается на совести тех, кто продолжает поставлять оружие Киеву и при этом говорит о том, что украинское правительство может самостоятельно выбирать цели для атак.

Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причине они отыгрываются на гражданском населении.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

Читайте также:

Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте

Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине

МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
#оружие
#кровь
#правительство
#всу
#денис пушилин
#лавров
#удар
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали сына французского генерала Дриона ударом в Харькове
22 января 2024, 18:28

Фото: iStock/e-crow

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, был убит сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион. Вместе с ним также был ликвидирован его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар из потомственной военной династии Франции. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ликвидированный 16 января Дрион является сыном Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Молодой военный вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил во 2-м батальоне Международного легиона.

Вместе с ним был также убит его напарник Бенар. Он прибыл на Украину в 2022 году, однако тогда он не получил желаемой позиции в ВСУ и вернулся домой. Спустя год он все же присоединился к 5-й штурмовой украинской бригаде.

При этом остальные уничтоженные и раненные в ходе российского удара наёмники были признанными активистами нацистских группировок Франции и других стран Евросоюза. Издание уточняет, что многие из них были уволены со службы за недостойное поведение, после чего они направились на Украину для участия в боевых действиях против армии России.

Всего за время спецоперации российские силы ликвидировали порядка ста французских наемников.

Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.

Читайте также:

Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

Глава МИД Франции Сежурне заявил, что французских наёмников на Украине нет

Наёмники в Харькове могли быть частью тайной операции Франции, заявил Джонсон
#всу
#спецоперация
#франция
#военные
#армия
#имена
#мид
#операции
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мосийчук: Из-за халатности командования ВСУ погибли 16 украинских бойцов
22 января 2024, 18:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Из-за халатности командования украинского командования в результате ракетного удара ВС РФ в Мирнограде погибли 16 бойцов ВСУ, об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале.
Напомним, российские силы нанесли удар по позициям бойцов ВСУ, расположенным в городе Мирноград подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

«В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено», — отметил Мосийчук.

По его словам, в результате ракетного удара погибли 16 украинских боевиков, а ещё 20 остаются под завалами. Мосийчук также отметил, что в здании, по которому был нанесён удар, находились как раненые, так и ограниченно годные украинские бойцы.

При этом, официальные источники на Украине этот удар пока никак не прокомментировали.

Читайте также:

РИА: Более 300 наёмников из Франции прибыли на Украину с начала СВО

Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории

Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА
#всу
#удар
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Житель белгородского села пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ
22 января 2024, 18:14

Фото: iStock/valio84sl

Под украинским обстрелом села Репьяховка пострадал мирный житель, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков своём Telegram-канале.
Напомним, 22 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по белгородскому селу Репьяховка с помощью дронов-камикадзе.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — прокомментировал последствия атаки Гладков.

По словам губернатора, повреждения получили фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы.

Читайте также:

Один из дронов ВСУ, сбитых над Смоленской областью, пытался атаковать аэродром

В небе над Смоленской областью сбит очередной беспилотник ВСУ

Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА
#удар
#белгород
#вячеслав гладков
#всу
#дрон
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо рассказал о катастрофических потерях ВСУ в Херсонской области
22 января 2024, 17:41

Фото: сайт Кремля

Минувшие сутки оказались катастрофичными для бойцов ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что боевики ВСУ попытались воспользоваться потеплением в регионе. Они решили подвезти личный состав состава и вооружение на левый берег Днепра. Однако там их встретил усиленный огонь ВС РФ. Таким образом, противник понес серьезные потери в личном составе, а также технике.

По данным Сальдо, всего было ликвидировано порядка 80 украинских военных. А также САУ «Гвоздика», три миномёта, турецкий бронетранспортёр, три лодки с десантом и грузами на борту и девять дронов.

Также он глава Херсонской области рассказал, что за первые 20 дней нового года только одна 35-я бригада морпехов ВСУ потеряла 350 человек убитыми. «Днепровский Бахмут» продолжает перемалывать украинских военных, заключил Сальдо.

Читайте также:

Polityka: Россия полностью ослепила и сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ

Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории

Украинский отставной генерал признал превосходство российской РЭБ
#вооружение
#человек
#telegram
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РИА: Более 300 наёмников из Франции прибыли на Украину с начала СВО
22 января 2024, 17:21

Фото: iStock/e-crow

С начала спецоперации на Украину прибыли более 300 наёмников из Франции, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.

Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.

«С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)», — сообщил собеседник агентства.

Также сообщается, что в январе 2024 года на Украине находились 50 французских военнослужащих.

Читайте также:

Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

Володин: ГД рассмотрит обращение к парламенту после гибели французских наёмников

Наёмники в Харькове могли быть частью тайной операции Франции, заявил Джонсон
#франция
#наём
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф