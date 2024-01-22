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Указ киевского лидера Владимира Зеленского о российских территориях, исторически населённых украинцами, является актом вопиющего передёргивания исторических фактов. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По мнению Старовойта, Зеленскому для того, чтобы продолжать получать помощь западных союзников, необходимо сейчас нагнетать градус напряжённости в противостоянии с Россией. С этим связаны обстрелы мирных городов, а также громкие провокационные заявления и высказывания, содержащие прямое посягательство на чужую территорию.
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Александр Бойцов