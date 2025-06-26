Итальянских политиков возмутил слоган в рекламе докфильмов RT
Итальянские политики выразили недовольство рекламой документальных фильмов RT, демонстрируемой в стране. В частности, им не понравился на баннере слоган «Они запрещают правду — мы её показываем!».
«Вице-президент Европарламента Пина Пичерно пригрозила подать в суд и призвала мэров Рима, Милана и Болоньи немедленно принять меры из-за "вторжения российской пропаганды"», — пишет RT.
В свою очередь евродепутат Фабио Массимо выразил мнение, что издание «позволяет себе роскошь прямой рекламной кампании» в Италии, а лидер итальянских радикалов Матео Холлисси отметил, что RT качественно продумал свою рекламу.
Он добавил, что плакаты канала в городах Италии рассказывают о документальных фильмах RT, а это является европейских стандартов.
Теперь рекламу RT в Италии хотят запретить.