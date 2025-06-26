Итальянских политиков возмутил слоган в рекламе докфильмов RT

26 июня 2025, 15:04

Фото: iStock/ueuaphoto

Итальянские политики выразили недовольство рекламой документальных фильмов RT, демонстрируемой в стране. В частности, им не понравился на баннере слоган «Они запрещают правду — мы её показываем!».







«Вице-президент Европарламента Пина Пичерно пригрозила подать в суд и призвала мэров Рима, Милана и Болоньи немедленно принять меры из-за "вторжения российской пропаганды"», — пишет RT.