«Инструмент по сдерживанию РФ»: Политолог пояснила отношение стран НАТО к Украине

Асафов: Украина является инструментом сдерживания РФ, а не союзником НАТО
Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО не воспринимает Украину в качестве полноценного союзника, а рассматривает ее как инструмент для сдерживания России. Так считает политолог Александр Асафов.



«Украина не является для НАТО ни союзником, никем, а только инструментом по сдерживанию России. Украина не рассматривается здесь как субъект, а только как объект», — подчеркнул Асафов в беседе с «Известиями».

По его словам, Зеленскому стоит вообще радоваться встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, однако пока последствия этих встреч остаются неопределенными, считает эксперт.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что Россия не раз заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.

«Все эти инсинуации о грозном «враге» в виде России — плод воображения стран НАТО, одержимых агрессивной политикой. Страны альянса стараются демонизировать Россию, дело в том, что им выгодно взять курс на милитаризацию под предлогом мнимой угрозы для евро-атлантической безопасности в виде нашей страны», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что заявления о возможном нападении России делаются для того, чтобы оправдать увеличение расходов на оборонную промышленность.
Элина Позднякова

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