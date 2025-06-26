«Инструмент по сдерживанию РФ»: Политолог пояснила отношение стран НАТО к Украине

26 июня 2025, 16:17

Асафов: Украина является инструментом сдерживания РФ, а не союзником НАТО

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО не воспринимает Украину в качестве полноценного союзника, а рассматривает ее как инструмент для сдерживания России. Так считает политолог Александр Асафов.







«Украина не является для НАТО ни союзником, никем, а только инструментом по сдерживанию России. Украина не рассматривается здесь как субъект, а только как объект», — подчеркнул Асафов в беседе с «Известиями».

«Все эти инсинуации о грозном «враге» в виде России — плод воображения стран НАТО, одержимых агрессивной политикой. Страны альянса стараются демонизировать Россию, дело в том, что им выгодно взять курс на милитаризацию под предлогом мнимой угрозы для евро-атлантической безопасности в виде нашей страны», — подчеркнул собеседник издания.