«Инструмент по сдерживанию РФ»: Политолог пояснила отношение стран НАТО к Украине
Асафов: Украина является инструментом сдерживания РФ, а не союзником НАТО
НАТО не воспринимает Украину в качестве полноценного союзника, а рассматривает ее как инструмент для сдерживания России. Так считает политолог Александр Асафов.
«Украина не является для НАТО ни союзником, никем, а только инструментом по сдерживанию России. Украина не рассматривается здесь как субъект, а только как объект», — подчеркнул Асафов в беседе с «Известиями».
По его словам, Зеленскому стоит вообще радоваться встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, однако пока последствия этих встреч остаются неопределенными, считает эксперт.
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что Россия не раз заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.
«Все эти инсинуации о грозном «враге» в виде России — плод воображения стран НАТО, одержимых агрессивной политикой. Страны альянса стараются демонизировать Россию, дело в том, что им выгодно взять курс на милитаризацию под предлогом мнимой угрозы для евро-атлантической безопасности в виде нашей страны», — подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что заявления о возможном нападении России делаются для того, чтобы оправдать увеличение расходов на оборонную промышленность.