Иран согласовывает визиты министров в Россию

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Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров. В будущем планируется визит президента страны в Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на иранский дипломатический источник.



Отмечается, что планируются визиты на разных, в том числе высоких, уровнях – министров, должностных лиц и на уровне президента Исламской Республики Иран.

Источник агентства подчеркнул, что Иран с Россией связывают крепкие отношения, а кризисы способствуют их укреплению.

Ранее в этот день издание The New York Times сообщило, что в случае нарушения Израилем режима прекращения огня Иран готов нанести удары по американским кораблям и военным базам.

Анастасия Чинкова

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