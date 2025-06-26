Иран согласовывает визиты министров в Россию
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров. В будущем планируется визит президента страны в Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на иранский дипломатический источник.
Отмечается, что планируются визиты на разных, в том числе высоких, уровнях – министров, должностных лиц и на уровне президента Исламской Республики Иран.
Источник агентства подчеркнул, что Иран с Россией связывают крепкие отношения, а кризисы способствуют их укреплению.
Ранее в этот день издание The New York Times сообщило, что в случае нарушения Израилем режима прекращения огня Иран готов нанести удары по американским кораблям и военным базам.
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