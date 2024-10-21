Песков заявил о несоблюдении «информационной гигиены» многими мировыми лидерами

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Целый ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, раскрывая в публичном пространстве темы и подробности приватных бесед. Такое поведение остаётся на их совести.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию американского издания The Wall Street Journal, в которой приводились слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал российскому лидеру Владимиру Путину, что нанесёт удар «в центр грёбаной Москвы», если Россия не «оставит в покое» Украину.
Песков подчеркнул, что в Кремле предпочитают публично не разглашать темы и подробности бесед тет-а-тет на высшем уровне, считая это не совсем этичным. Он также выразил сожаление по поводу того, что некоторые мировые лидеры и политики не придерживаются такой точки зрения и не соблюдают информационную гигиену.
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