WSJ: Трамп рассказал о своих угрозах Путину ударом по Москве из-за Украины

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)
Бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп заявил, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы. По его словам, он обещал это сделать в случае, если Россия «не оставит в покое» Украину.
Об этом кандидат на пост главы государства от Республиканской партии рассказал во время встречи с редакционной коллегией издания The Wall Street Journal. По его словам, он был вынужден прибегнуть к подобным жёстким угрозам, несмотря на хорошие личные взаимоотношения с Путиным.
Когда именно и при каких обстоятельствах мог бы происходить данный разговор, Трамп не уточнил.
Также на встрече с редколлегией был затронут вопрос возможного применения американцами военной силы против Китая из-за ситуации с Тайванем. Бывший президент заявил, что не видит необходимости в таких действиях, сославшись опять-таки на свои хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
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«Если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — приводят слова экс-презтидента США авторы публикации.
Когда именно и при каких обстоятельствах мог бы происходить данный разговор, Трамп не уточнил.
Также на встрече с редколлегией был затронут вопрос возможного применения американцами военной силы против Китая из-за ситуации с Тайванем. Бывший президент заявил, что не видит необходимости в таких действиях, сославшись опять-таки на свои хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Александр Бойцов