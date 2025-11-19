Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши

19 ноября 2025, 12:45

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Отношения между Россией и Польшей полностью деградировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Комментарий прозвучал после того, как польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил о решении Варшавы отозвать разрешение на работу последнего российского консульства в Гданьске.





Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений», — отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.