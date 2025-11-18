«Деньги внешние, воруют внутри»: В Кремле высказались о скандале на Украине

18 ноября 2025, 18:42

Песков: коррупция на Украине касается налогоплательщиков США и Европы

Фото: Istock/Oleksandr Tkachenko

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал позицию по поводу коррупционного скандала на Украине. Его слова приводит РЕН ТВ.





Песков заявил, что эти события не являются исключительно внутренним делом украинского государства. Политик подчеркнул, что киевский режим присваивает средства, которые поступают от налогоплательщиков Европы и Соединённых Штатов.

«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Деньги-то внешние. Воруют — внутри, деньги — внешние», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.