Песков заявил о проверке поставок сербских боеприпасов на Украину

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Россия намерена проверить информацию о возможных поставках сербских боеприпасов, проданных западным странам, на Украину, и поддерживать контакт с Белградом по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Москва ознакомилась с заявлениями президента Сербии Александра Вучича. Мы будем разбираться в этом вопросе и будем на связи с нашими сербскими партнерами», — заявил Песков.Ранее, 22 июня, Financial Times сообщила, что с 2022 года Сербия экспортировала оружие на сумму около миллиарда долларов, которое могло попасть на Украину. Издание отметило, что президент Сербии Александр Вучич косвенно подтвердил эту информацию.
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Артем Кузьмин