Около 30 албанцев напали на сербов перед матчем Сербия — Англия

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Известный фанат «Спартака» Николай Сурин сообщил, что в Гельзенкирхене перед матчем сборной Сербии с Англией на Евро-2024 группа из 30 фанатов сборной Албании атаковала сербских болельщиков. Об этом передает «Спорт-Экспресс».
«Около 30 албанцев, все в черных капюшонах, напали на паб, где собрались сербские болельщики. Это явно было спланировано. Они знали, что это сербский бар, собрали 30 человек и напали», — рассказал Сурин.Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, матч начнется в 22:00 по московскому времени. Последняя встреча этих команд состоялась в 2003 году в товарищеском матче, завершившемся со счетом 2:1 в пользу Англии.
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