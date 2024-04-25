Песков заявил о визите Путина в Якутию

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Президент России Владимир Путин планирует совершить поездку в Якутию, но точных сроков пока нет. Об этом в беседе с журналистами сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что сразу же сообщит прессе о точных сроках поездки, когда она будет согласована.
Ранее глава государства в ходе вручения госнаград по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сообщил, что за последние 12 лет пропускная способность магистрали выросла в трое. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти. В планах на ближайшие 10 лет увеличить мощность БАМа до 270 миллион тонн в год.
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Анастасия Чинкова