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Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

18 апреля 2024, 01:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить работу над новым стартовым столом для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на «Восточном» и заняться оформлением необходимой документации. Об этом глава РФ сказал во время совещания с правительством 17 апреля.
Российский лидер уточнил у главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, необходимо ли построить для сверхтяжелой ракеты еще один стол. Борисов ответил, что его намереваются построить на «Восточном».

Борисов отметил, что строительная готовность достигла 99%, а сдано – 40%. Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола не 99%, а все 100%.



«Следует все сдавать и оформлять документы... Надо довести до конца», — заявил президент.
Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный» состоялся 11 апреля 2024 года.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах
18 апреля 2024, 00:34

Фото: istock / Diy13

В Тбилиси третий день протестующие выступают против законопроекта об иноагентах. Правящая партия обещала принять его, президент Саломе Зурабишвили предупредила, что наложит вето. Об этом информирует FormulaNews.
Митингующие шествием направились к зданию правительства, выдвинув ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект об иностранных агентах в течение часа. К 23:00 по местному времени (22:00 мск) срок ультиматума подошёл к концу.

После этого часть человек направились к Госканцелярии, где, по данным местных информагентств, уже находятся сотрудники полиции и спецназ.

Глава государства прокомментировал происходящее в соцсети X.

«Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны — грузинский народ, с другой — 83 депутата, проголосовавших против европейского будущего. Люди всегда побеждают!», — написала президент.
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Синоптик предупредил о сильном шторме в Центральной России
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу
18 апреля 2024, 00:07

Фото: istock / HaraldEWeiss

В пятницу Центральную Россию и Москву накроет девятибалльный шторм. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений – 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это — 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — заявил синоптик.
Как утверждает Тишковец, во время такого воздушного потока ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, ветер будет гнуть деревья, ломать ветки, срывать кровлю и различные конструкции. Также повышается вероятность падения предметов.

Эксперт добавил, что зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Тульская, Брянская, Калужская, Орловская и Московская области.

Ранее были названы случаи, когда молния может ударить в зонт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#погода
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Все районы Петербурга украсят ко Дню Победы
17 апреля 2024, 23:22

Фото: iStock/Ojimorena

Более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации города.
Так, в рамках украшения города к празднику будут использованы символы городов-героев и городов воинской славы (гербы, флаги). Кроме того, разместят 16 356 элементов праздничного оформления, среди которых знамёна Победы и флаги России, флаги расцвечивания и стилизованные флаги на опорах освещения и стенах зданий, композиции на опорах освещения и на тросовых конструкциях, виниловые баннеры и многое другое.

Как передаёт «Петербургский дневник», планируется развесить торжественные плакаты, посвящённые празднику Великой Победы, запустить в трансляцию тематические видеоролики на дисплеях, соответствующе украсить метро.

Ранее сообщалось, что Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе.

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#праздник
#благоустройство
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Психолог Хорс заявил о страшной опасности сериалов
Психолог Хорс сравнил сериалы с наркотиками
17 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/AntonioGuillem

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил об опасности сериалов, поскольку они могут вызвать настоящую зависимость у человека, похожую на наркотическую.
По его словам, человек может натурально страдать без эпизода любимого шоу.

«У человека возникает привыкание к героям, которые, казалось бы, ведут вполне обычную жизнь, решают каждый день какие-то маленькие проблемы и выходят победителями из ситуации. Также зритель эмоционально привязывается к персонажам, и те в некоторой степени могут заменить ему социальную активность. После окончания сериала у его фаната может быть «ломка», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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#опасность
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Житель Украины вырвался из рук пограничников в Закарпатье и сбежал в Венгрию
17 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Об этом сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает украинский «24 канал».
По словам Демченко, мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось, добавил представитель украинской госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчина ранее пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.

Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили инвалида на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.

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Названы районы Москвы, где аренда жилья дешевле всего
«Яндекс Аренда»: Самая недорогая аренда в Новой Москве
17 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Drazen Zigic

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что наиболее дешёвое жильё можно арендовать в Новой Москве.
Отмечается, что там аренда обойдётся в 37-38 тыс. рублей.

В пределах МКАД найти дешёвую для съёма квартиру можно в Северном Медведково, Выхино-Жулебино, Лосиноостровском районе и Бирюлево Восточном.

«Сейчас московский рынок долгосрочный аренды стабилизируется — бюджетные предложения становятся более доступными для арендаторов после стабильного роста цен, который наблюдался с июля прошлого года», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.

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Эксперт объяснила стулья с пенисами в кабинете Дурова
Life.ru: Эксперт Ольховая объяснила, что означают стулья с пенисами в кабинете Дурова
17 апреля 2024, 20:37

Фото: iStock/Giulio Fornasar

Стулья с пенисами и пиками в кабинете бизнесмена Павла Дурова показывают, что он не реализован как мужчина, сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по фэншуй Кристину Ольховую.
По ее словам, копья говорят о готовности к обороне, а фаллосы — о мужской силе. Выбор стульев в форме пениса может означать, что у человека есть слабость в позиции управления этим местом, отметила она.

Сам же стул олицетворяет трон и означает управление. Его владелец считает себя императором, который многое контролирует.

«Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — «создать», копья — это «захватить», — сказала она.
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#россия
#павел дуров
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Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году
17 апреля 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году. Об этом Борисов сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Борисов отметил, что на сегодняшний день осуществляется процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. По словам главы «Роскосмоса», недавно завершились все необходимые испытания.

Борисов подчеркнул, что «Ангара-А5М» создаётся с возможностью запуска в дальнейшем пилотируемых кораблей.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.

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«Я стою дороже»: Эксперт рассказала, как правильно просить повышение зарплаты
Психолог Цай объяснила, почему людям трудно просить повышения зарплаты
17 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Vershinin

25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате из-за уверенности, что такая просьба в адрес руководства бесполезна. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В беседе с «Радио 1» бизнес-психолог Юлия Цай рассказала, почему люди затрудняются просить повышение заработной платы.

«Потому что не видят перспективы в той сфере, в которой работают, потому что есть определенные ограничения, потому что есть выверенные форматы оплаты труда за определенный вид деятельности, и никакого роста и развития там не предполагается. Но кто-тот просто боится сам по себе и стесняется задавать вопросы», — объяснила психолог.

Эксперт добавила, что у каждого человека есть свои внутренние психологические барьеры, которые не позволяют поднять тему увеличения зарплаты.

«Может быть, это неуверенность в себе, может быть, нежелание выйти на конфликт, может быть, опасение, что после таких вопросов тебя могут просто уволить, потому что менталитет у всех разный. И у каждого свои взаимодействия внутри коллектива. Но в целом есть определенные внутренние психологические барьеры, которые препятствуют поднимать такую тему», — сказала специалист.

Также Юлия Цай уточнила, что эта проблема людей старшего поколения, потому что в них звучат отголоски советской эпохи.

«Это эхо советской эпохи. Когда неудобно было говорить про зарплату, это не приветствовалось. Ставки у всех были понятны и ясны, все доработки и переработки проплачивались сверху. У текущего подрастающего поколения меняется восприятие само по себе: они уже проще говорят о зарплатах и озвучивают все свои ожидания. Но тут важно понимать, что очень часто ожидание и реальность расходятся в разы», — сообщила собеседница.

Психолог указала, как нужно готовится к разговору о повышении зарплаты и что приводить в доводы.

«Нужно прежде всего составить список действий, которые реализованы или реализуются, в какой динамке это находится, что можно усилить, усовершенствовать — то есть идти с конкретными предложениями. Идти из серии я такой прекрасный, я стою дороже, почему бы вам не платить мне больше — не пойдет. Нужно понимать, что ты можешь предложить конкретному работодателю», — сообщила психолог.

По мнению собеседницы, пробовать можно всегда, но если ничего не выходит, то лучше планомерно готовится к смене рабочего места.

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