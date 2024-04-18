Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить работу над новым стартовым столом для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на «Восточном» и заняться оформлением необходимой документации. Об этом глава РФ сказал во время совещания с правительством 17 апреля.