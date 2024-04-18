Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить работу над новым стартовым столом для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на «Восточном» и заняться оформлением необходимой документации. Об этом глава РФ сказал во время совещания с правительством 17 апреля.
Российский лидер уточнил у главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, необходимо ли построить для сверхтяжелой ракеты еще один стол. Борисов ответил, что его намереваются построить на «Восточном».
Борисов отметил, что строительная готовность достигла 99%, а сдано – 40%. Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола не 99%, а все 100%.
Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Борисов отметил, что строительная готовность достигла 99%, а сдано – 40%. Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола не 99%, а все 100%.
«Следует все сдавать и оформлять документы... Надо довести до конца», — заявил президент.Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный» состоялся 11 апреля 2024 года.
Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак