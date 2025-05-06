Политолог из Австрии заявил, что Шольц — самый бесхарактерный канцлер ФРГ

Олаф Шольц (фото: РИА Новости / Стрингер)
Канцлер Германии Олаф Шольц, уходящий с поста 6 мая, был самым бесхарактерным лидером за всю историю ФРГ, однако в вопросе конфликта на Украине демонстрировал сдержанность. Такое мнение выразил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель
«Важно понимать, что Олаф Шольц, безусловно, был самым бесхарактерным федеральным канцлером, которого когда-либо имела Германия. Но в вопросе конфликта на Украине он всё же оставался довольно сдержанным. Его преемник будет поддерживать Украину гораздо более агрессивно, чем это делал Шольц», — заявил эксперт.
По словам Поппеля, пост федерального канцлера в Германии предполагает следование курсу внешней политики США. Тем не менее, ситуация в стране меняется, и Берлин всё чаще действует независимо от Вашингтона.
«Сейчас ситуация такова, что Германия идет своим собственным путем. То есть, даже если Трамп, например, скажет, что хочет мира в Украине, Германия всё равно вместе с Францией будет продолжать поставки оружия Украине. Таким образом, нынешний федеральный канцлер значительно опаснее, чем Шольц. Как уже упоминалось, Шольц был бесхарактерным, но тем не менее он полностью следовал линии трансатлантической оси», — пояснил аналитик.
Поппель также отметил, что за время своего пребывания у власти Шольц не добился значимых успехов, а после себя оставляет страну с многочисленными нерешёнными проблемами. Он указал на кризис в сфере энергетики, миграции, социальной политики и здравоохранения.
По мнению политолога, Германия сегодня напоминает «масштабную стройку, которую необходимо привести в порядок», и даже новому канцлеру вряд ли удастся быстро справиться с накопившимися трудностями.
Кроме того, эксперт выразил обеспокоенность текущим политическим курсом ФРГ, который, по его оценке, приобретает всё более антидемократичный характер.
«Мы наблюдаем антироссийский курс, курс против собственного населения, против оппозиции внутри страны, и это очень опасная тенденция для Германии», — заключил Поппель.
Напомним, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержал блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. 8 апреля христианские демократы и СДПГ заключили коалиционное соглашение. 6 мая бундестаг должен рассмотреть кандидатуру Мерца на пост канцлера. Олаф Шольц в день своего ухода с должности пожелал преемнику успехов.
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