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Политолог из Австрии заявил, что Шольц — самый бесхарактерный канцлер ФРГ

Олаф Шольц (фото: РИА Новости / Стрингер)

Олаф Шольц (фото: РИА Новости / Стрингер)

Канцлер Германии Олаф Шольц, уходящий с поста 6 мая, был самым бесхарактерным лидером за всю историю ФРГ, однако в вопросе конфликта на Украине демонстрировал сдержанность. Такое мнение выразил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель
«Важно понимать, что Олаф Шольц, безусловно, был самым бесхарактерным федеральным канцлером, которого когда-либо имела Германия. Но в вопросе конфликта на Украине он всё же оставался довольно сдержанным. Его преемник будет поддерживать Украину гораздо более агрессивно, чем это делал Шольц», — заявил эксперт.

По словам Поппеля, пост федерального канцлера в Германии предполагает следование курсу внешней политики США. Тем не менее, ситуация в стране меняется, и Берлин всё чаще действует независимо от Вашингтона.

«Сейчас ситуация такова, что Германия идет своим собственным путем. То есть, даже если Трамп, например, скажет, что хочет мира в Украине, Германия всё равно вместе с Францией будет продолжать поставки оружия Украине. Таким образом, нынешний федеральный канцлер значительно опаснее, чем Шольц. Как уже упоминалось, Шольц был бесхарактерным, но тем не менее он полностью следовал линии трансатлантической оси», — пояснил аналитик.

Поппель также отметил, что за время своего пребывания у власти Шольц не добился значимых успехов, а после себя оставляет страну с многочисленными нерешёнными проблемами. Он указал на кризис в сфере энергетики, миграции, социальной политики и здравоохранения.

По мнению политолога, Германия сегодня напоминает «масштабную стройку, которую необходимо привести в порядок», и даже новому канцлеру вряд ли удастся быстро справиться с накопившимися трудностями.

Кроме того, эксперт выразил обеспокоенность текущим политическим курсом ФРГ, который, по его оценке, приобретает всё более антидемократичный характер.

«Мы наблюдаем антироссийский курс, курс против собственного населения, против оппозиции внутри страны, и это очень опасная тенденция для Германии», — заключил Поппель.

Напомним, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержал блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. 8 апреля христианские демократы и СДПГ заключили коалиционное соглашение. 6 мая бундестаг должен рассмотреть кандидатуру Мерца на пост канцлера. Олаф Шольц в день своего ухода с должности пожелал преемнику успехов.

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В Камеруне задержали лидера боевиков ЦАР, видео
06 мая 2025, 14:12

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

RT опубликовал эксклюзивные кадры прибытия в столицу Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Армеля Сайо — лидера боевиков, задержанного ранее в Камеруне.
Сайо, ранее занимавший пост министра в правительстве ЦАР, был арестован 17 января 2025 года. Его обвиняют в попытке государственного переворота и создании в конце 2024 года вооружённого формирования под названием «Военный совет спасения народа и восстановления».



Его задержание произошло на фоне продолжающейся нестабильности и активности повстанческих групп на территории республики.

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#арест
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Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая
06 мая 2025, 10:34

Фото: iStock/ZenitX

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


За минувшие сутки силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них 32 БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью, 22 — над Воронежской областью, 19 — над Московской областью, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской областью, 6 — над Белгородской областью, по 2 беспилотника — над Липецкой и Самарской областями и по 1 — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Курская и Белгородская области


После вытеснения ВСУ с территории Курской области российскими военными продолжается формирование буферной зоны на территории Сумской области. Враг не оставляет попыток развязать боестолкновения на других участках границы.

Так, в районе Искрисковщина — Тёткино подразделения украинских военных трижды предпринимали попытки атаковать. Атаки были поддержаны двумя инженерными машинами разминирования, реактивной установкой разминирования и танком. Благодаря скоординированному ответному огню ВС РФ все силы противника были уничтожены.

В утренние часы на участке Рыжевка — Тёткино противник предпринял безуспешную атаку на позиции российской армии. Атака осуществлялась как в пешем порядке, так и на квадроциклах. После того как по врагу был открыт огонь, большая часть оккупантов была уничтожена. Оставшиеся в живых попытались скрыться в направлении Сумской области.

Движение ВСУ также отмечалось в направлении населенного пункта Новый Путь. Ударами FPV-дронов и огнем артиллерии техника противника уничтожена.

В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области
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Торецкое направление


Западнее Торецка в районе Новооленовки ВС РФ расширили зону контроля примерно на километр. В то же время штурмовые отряды РФ закрепились в юго-восточной части Новой Полтавки и продолжают наступление на позиции противника в районе Александрополя.

На востоке российские войска успешно преодолевают сопротивление противника в районе между Романовкой и Леонидовкой, двигаясь в сторону Катериновки и Клебан-Быка.

Краснолиманское направление


В окрестностях села Новое российские военные силы продвинулись на 1,7 километра в сторону Липового, заняв обширную территорию. На подступах к Редкодубу продолжаются столкновения за контроль над стратегически важными возвышенностями.

В ходе боевых действий в районе Макеевки подразделения ВС РФ смогли захватить несколько важных опорных пунктов противника, что позволило им укрепить свои позиции.

В Торском боевые действия переместились из северной части села в его центральную часть, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают наступление.

Запорожское направление


В западной части от Малых Щербаков ВС РФ проведена операция по зачистке лесной зоны. В районе Малой Токмачки не утихают ожесточённые бои за контроль над местным кирпичным заводом, имеющим большое стратегическое значение.

Позиционные бои продолжаются в населенном пункте Новоданиловка. Истребители ВС РФ провели серию атак по объектам в окрестностях Орехова. В результате была уничтожена промышленная зона, которая использовалась для сборки БПЛА. Эти атаки значительно сократили потенциал ВСУ в области разведки и применения дронов.

Времьевское направление


В направлении Днепропетровской и Запорожской областей, к западу от населённого пункта Великая Новосёлка, российские военные активно продвигаются вперёд. В окрестностях Вольного Поля, Зелёного Поля и рядом с Ровнополем продолжается процесс расширения зоны контроля РФ.

В южной части посёлка Великая Новосёлка российские военные успешно расширили территорию своего контроля на 5 километров, продвинувшись вглубь на 1,5 километра.

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#всу
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Боец Палач рассказал, что в украинском плену насильно колют наркотики и пытают
06 мая 2025, 10:21

Фото: istockphoto / Diy13

Российский военнослужащий с позывным Палач, находившийся в украинском плену в течение восьми месяцев, сообщил RT о применении насилия и наркотиков в отношении пленных.
По его словам, на пути в Харьков их привозили в дома с подвалами, где проводились допросы с применением пыток. Он рассказал, что украинские военные вводили заключённым наркотические средства под видом обезболивающих, а затем избивали, добиваясь признаний.

«При мне никто не сломался. Как бы ни били, ни пытали, никакую информацию от нас не получили», — сообщил Палач.

Кроме того, по словам военнослужащего, в пищу в лагерях добавляли неизвестную смесь, вызывавшую сильные боли в животе.

Он также отметил, что во время визитов представителей Красного Креста и других международных организаций охрана лагерей резко меняла поведение — прекращались оскорбления и грубость, сотрудники становились вежливыми. Однако, как утверждает Палач, после отъезда проверяющих жестокое обращение возобновлялось.

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#наркотики
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Российские снайперы подорвались на мине под Херсоном и записали прощальное видео
06 мая 2025, 09:56

Фото: istockphoto / razihusin

Под Херсоном двое российских снайперов подорвались на вражеской мине, выполняя боевую задачу. Инцидент произошёл в зоне активных боевых действий, где плотность артобстрелов и активность вражеских дронов не позволяли своевременно эвакуировать раненых, сообщает RT.
По информации с места событий, боец с позывным Есаул подорвался на мине при выдвижении. Его напарник Велес попытался оказать первую помощь, однако в этот момент сработало ещё одно взрывное устройство — он также получил тяжёлое ранение и лишился ноги.

В течение семи часов бойцы находились под обстрелами, записывая видеосообщения для близких на случай гибели. На видео слышно, как они прощаются друг с другом, извиняются и поддерживают себя морально. Велес, несмотря на тяжёлое состояние, пел песни, чтобы приободрить Есаула.

Оба отказались торопить эвакуационную группу, осознавая, что это может привести к новым жертвам. К вечеру Есаул скончался от обильной кровопотери. Велес был эвакуирован и находится в тяжёлом состоянии.

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#ранение
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#сво
#видео
#боец
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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа
Лебедев: удар нанесли по месту дислокации спецназа Украины в Харьковской области
06 мая 2025, 09:46

Фото: iStock/zabelin

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области был нанесен удар, предположительно, по месту дислокации спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев отметил, что сообщения об атаке подтверждают уничтожение объекта, однако подробностей о произошедшем пока нет.

Кроме того, по его данным, в городе Балаклея была ликвидирована группа операторов дронов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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