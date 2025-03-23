«Вечные долги»: Отмена лимита госдолга в Германии вызвала страх у молодежи

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Молодые немцы столкнулись с неопределённостью из-за решения властей отменить лимит госдолга и увеличить военные расходы. По данным издания Welt, поколение Z осознаёт, что в будущем им предстоит выплачивать колоссальные долги, накопленные государством.
Парламент Германии большинством голосов одобрил поправки в конституцию, позволяющие наращивать заимствования для финансирования обороны и инфраструктуры.
Это решение, поддержанное ХДС/ХСС и СДПГ, отменяет действие «долгового тормоза» — механизма, ограничивавшего рост госдолга. Однако, как показал опрос, популярность лидера ХДС Фридриха Мерца, ранее выступавшего против таких мер, упала с 44% до 37% за две недели.
Молодёжь, как пишет Welt, видит угрозы не только в финансовой сфере. Леон Армтропф, один из респондентов, заявил, что климатические изменения и налоговое бремя лишают его поколение перспектив.
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Это решение, поддержанное ХДС/ХСС и СДПГ, отменяет действие «долгового тормоза» — механизма, ограничивавшего рост госдолга. Однако, как показал опрос, популярность лидера ХДС Фридриха Мерца, ранее выступавшего против таких мер, упала с 44% до 37% за две недели.
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Молодёжь, как пишет Welt, видит угрозы не только в финансовой сфере. Леон Армтропф, один из респондентов, заявил, что климатические изменения и налоговое бремя лишают его поколение перспектив.
«Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена», — отмечает издание, указывая, что иначе молодым людям придется в будущем выплачивать огромные долги.Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства. Их использование может привести к заражению смартфонов вирусами и утечке персональных данных, а также краже средств аферистами.
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Мария Моисеева