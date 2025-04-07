Фото: iStock/Ruma Aktar
Решением не приглашать российских представителей на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы во Второй мировой войне, Германия пытается переписать историю. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.
Ранее сообщалось, что в Германии запретили приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения.
Отмечается, что теперь «эти дилетанты» проиграли в военном плане новый конфликт, однако продолжают надеяться на достижение победы путем финансовых методов.
По словам автора, в Берлине по-прежнему ведется политическая линия на «топтании на памяти освободителей».
Читайте также:
Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы, заявил Песков
Медведев показал комикс о любви ЕС и фон дер Ляйен к Зеленскому
В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион
«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они», — говорится в статье.
Отмечается, что теперь «эти дилетанты» проиграли в военном плане новый конфликт, однако продолжают надеяться на достижение победы путем финансовых методов.
По словам автора, в Берлине по-прежнему ведется политическая линия на «топтании на памяти освободителей».
«Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры», — отмечается в материале журнала.Ранее сообщалось, что армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России.
Читайте также:
Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы, заявил Песков
Медведев показал комикс о любви ЕС и фон дер Ляйен к Зеленскому
В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион
Элина Позднякова