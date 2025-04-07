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«Война против РФ»: В Берлине хотят переписать прошлое и развязать конфликт с Москвой

JW: Германия стремится переписать прошлое и развязать войну с РФ
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Решением не приглашать российских представителей на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы во Второй мировой войне, Германия пытается переписать историю. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.
Ранее сообщалось, что в Германии запретили приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения.

«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они», — говорится в статье.

Отмечается, что теперь «эти дилетанты» проиграли в военном плане новый конфликт, однако продолжают надеяться на достижение победы путем финансовых методов.

По словам автора, в Берлине по-прежнему ведется политическая линия на «топтании на памяти освободителей».

«Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры», — отмечается в материале журнала.
Ранее сообщалось, что армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России.

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В Московской области пройдут главные всероссийские старты по дрэг-рейсингу
07 апреля 2025, 16:06
Автодром в Быково Раменского муниципального округа примет чемпионат, Кубок и Суперкубок России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
​В период с мая по сентябрь Подмосковье станет столицей дрэг-рейсинга. На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково пройдут более десяти крупнейших автоспортивных соревнований всероссийского уровня, которые соберут более 200 лучших пилотов со всей страны. Среди прочегоспортсменов и болельщиков ждут пять этапов чемпионата и Кубка страны. Также в 2025 году дебютирует новый формат – Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трёх классах («Pro», «Street» и «Moto»).
​На каждом из турниров будут проводиться тематические фестивали для всей семьи. Гости мероприятий смогут насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на дрифт и дрэг-такси, полётами на вертолёте, различными авто и мото-выставками, тюнинг-проектами, аттракционами, фуд-кортом и комфортными вместительными трибунами. Также все желающие смогут протестировать свой автомобиль на дрэг-стрипе. По всем категориям билетов будет открыт доступ в зону технического парка, где можно не только увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работает детский городок с аниматорами и аттракционами.
​Подробнее ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.
​Место проведения: Московская область, Раменский муниципальный округ, посёлок Быково, деревня Верея, 458, автодром «RDRC Racepark» (бывший аэродром «Быково»).
​Расписание мероприятий:
​Соревнования и фестивали пройдут в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
​Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.
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Глава Курска Игорь Куцак решил покинуть пост по собственному желанию
07 апреля 2025, 11:28

Игорь Куцак (Фото: Telegram @glavaigorkutsak)

Мэр Курска Игорь Куцак принял решение подать в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.
«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак.

Он поблагодарил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за понимание и призвал депутатов поддержать его отставку.

Куцак вступил в должность мэра Курска 3 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Комитет по управлению имуществом региона.

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Во Франции потребовали от Макрона вести себя как Путин и Трамп
Во Франции предложили Макрону брать пример с Путина и Трампа
07 апреля 2025, 04:49

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону предложили взять пример с лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет издание Le Point.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — говорится в сообщении.

В издании предложили Макрону дать позволить России и США урегулировать украинский конфликт и не втягивать страну в авантюру. К тому же французская оппозиция считает, что президент пытается удержать власть с помощью громких заявлений о возможной угрозе со стороны РФ.

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#президент
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#путин
#рф
#трамп
#франция
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Трамп: сделка с Китаем состоится после устранении дефицита торгового баланса
07 апреля 2025, 03:09

Фото: iStock/Rawf8

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее китайский Госсовет ввел 34% пошлины на все американские товары. Таким образом в КНР ответили на торговые тарифы американских властей.

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#товары
#тарифы
#трамп
#сша
#сделки
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Трамп: я переговорил с мировыми лидерами по вопросу таможенных пошлин
07 апреля 2025, 02:20

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по вопросу американских торговых пошлин. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими (лидерами). Они умирают от желания (заключить торговую) сделку», — сказал Трамп журналистам.

Ранее американский лидер призвал жителей США готовиться к тяжелым временам из-за введения торговых пошлин. Президент отметил, что несмотря на это, итоговый результат станет историческим. При этом издание Wall Street Journal уже назвало председателя КНР Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Дональдом Трампом.

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#трамп
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