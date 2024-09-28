Пезешкиан: команду убить лидера «Хезболлы» Насрулу отдали США

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команду убить лидера движения «Хезболла» Хасана Насруллу отдали США. Об этом иранский лидер заявил 28 сентября в эфире государственного телевидения.
«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — сказал Пезешкиан.
О ликвидации Хасана Насруллы первой официально заявила армия Израиля. Позже сообщение ЦАХАЛ подтвердили и в самом ливанском движении, где заявили, что их лидер погиб во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
Также сообщалось, что во время удара по Бейруту израильские военные ликвидировали командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.
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