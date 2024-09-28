Стало известно, какое оружие использовал ЦАХАЛ для ударов по Бейруту

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ЦАХАЛ использовал истребители F-15 для ударов по Бейруту, где базировался подземный штаб шиитской группировки «Хезболлах». Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
Согласно ее данным, самолеты летели выполнять миссию с базы Хацерим ВВС Израиля. По сообщению радиостанции «Галей ЦАХАЛ» «птички» скинули 85 «бомб для разрушения бункеров». Каждый прилетевший на штаб «Хезболлах» снаряд весил тонну.
Перед этим стало известно, что при авиаударах ЦАХАЛа по Бейруту был ликвидирован командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.
Обстановка на границе Ливана и Израиля напряжена с начала конфликта в Газе в 2023 году.
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Перед этим стало известно, что при авиаударах ЦАХАЛа по Бейруту был ликвидирован командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.
Обстановка на границе Ливана и Израиля напряжена с начала конфликта в Газе в 2023 году.
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Никита Кротов