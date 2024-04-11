Писториус назвал главную угрозу для Германии

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Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил об угрозе остановки перевооружения бундесвера, пишет журнал Spiegel.
Как отметил Писториус, такая угроза может возникнуть, если военный бюджет страны на 2025 год не будет увеличен. Выступая на закрытой встрече с депутатами бундестага от Партии «зеленых», он заявил, что запланированных в следующем году на оборонный бюджет €52 млрд не хватит для дальнейшей модернизации германской армии.
По данным издания, Писториус в ходе предстоящих переговоров по бюджету с главой министерства финансов Кристианом Линднером хочет добиться значительного увеличения бюджета на следующий год.
Незадолго до этого глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург сообщил, что армии ФРГ нужно еще 600 тысяч резервистов для обеспечения безопасности государства от ЧС.
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По данным издания, Писториус в ходе предстоящих переговоров по бюджету с главой министерства финансов Кристианом Линднером хочет добиться значительного увеличения бюджета на следующий год.
Незадолго до этого глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург сообщил, что армии ФРГ нужно еще 600 тысяч резервистов для обеспечения безопасности государства от ЧС.
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Алёна Самарева