Писториус считает призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезным

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал призыв французского лидера Эммануэля Макрона перестать быть трусами при поддержке Украины бесполезным, а также раскритиковал его высказывание об отправке в Киев западных войск. Об этом пишет издание Tagesschau.
«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — считает Писториус.
Он уточнил, что необходимо оперативно увеличить производство боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны. Также, по словам Писториуса, подобные разговоры никак не решают проблемы Запада при поддержке Украины.
Также ранее Макрон на конференции по поддержке Украины заявлял о возможной отправке западных войск на Украину. Однако после многие страны четко обозначили свои позиции, что не готовы пойти на этот шаг.
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