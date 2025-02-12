В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки

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Киев готов пойти на некоторые территориальные уступки ради завершения конфликта. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в подкасте Table.Briefings, отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир или прекращение огня на Украине.
Писториус прокомментировал информацию, появившуюся в американских СМИ, о том, что без отказа от потерянных территорий Украине не удастся добиться завершения конфликта.
Однако он подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсудить за столом переговоров, за которым должны сидеть украинские представители.
При этом Владимир Зеленский накануне в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.
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«Никто не имеет права решать за спиной Украины, это касается и американской администрации, на каких условиях со стороны Украины должно происходить такое прекращение огня. Но, с другой стороны, из Украины действительно поступают сигналы о том, что есть некая готовность к этому при определенных условиях», — заявил Писториус.
Однако он подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсудить за столом переговоров, за которым должны сидеть украинские представители.
При этом Владимир Зеленский накануне в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.
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Элина Позднякова