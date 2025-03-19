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В Германии назвали неприемлемыми требования России по Украине

Писториус посчитал неприемлемыми требования России по Украине
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Требования России по Украине неприемлемы, заявил журналистам телеканала ZDF глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия», — прокомментировал министр.
По мнению Писториуса, Москва хочет помешать возможностям Украины получать зарубежную поддержку, а также «защищаться в случае нового нападения во время перемирия».

Страны НАТО и Евросоюза стали помогать Киеву на фоне российской спецоперации в Донбассе. С приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа, Вашингтон решил получить от Киева компенсацию за оказанную помощь за счет сделки по редкоземельным металлам. Подписанию документа помешала ссора Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля.

Сам Зеленский и его европейские союзники продолжают настаивать на необходимости давления на Россию.

Ранее эксперт ответил, сможет ли Европа критиковать Россию.

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Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике Украины
Царев: Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике
19 марта 2025, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Согласие России на прекращение ударов по объектам энергетики Украины лишит страны Европы возможности обвинять Москву в нежелании добиться мирного урегулирования конфликта. Так считает бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев.
«Я так понимаю, Владимир Путин не мог полностью отказать Трампу по всем вопросам. По этой причине какое-то движение вперёд в виде взаимного моратория на удары по энергетике (было осуществлено — ред.). Причём, как сообщил Стив Уиткофф, мораторий будет касаться не только энергетики, но и всей инфраструктуры», — отметил Царев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что идею отказа ударов по инфраструктуре Франция и Великобритания. Получается, что Москва поддержала именно их предложение. Теперь же ни Париж, ни Лондон не смогут критиковать Россию за неготовность к миру.

При этом политолог Иван Мезюхо отмечает в беседе с «Известиями», что Великобритания и Евросоюз не принимают участие в переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине.

«Подключение европейцев в лице ЕС и, возможно, Великобритании к переговорному процессу возможно, но не на условиях равных. Сегодня на равных общаются непосредственно главы великих сверхдержав, это президенты России и США. Европейцы вынесены за скобки. По большому счету Европа борется за краешек стола Трампа на будущих переговорах с Россией по Украине», — считает Мезюхо.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходят предварительные переговоры, а не те, которые уже должны завершиться чем-то глобальным.

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СБУ заочно обвинила российского телеведущего Корчевникова
СБУ заочно обвинила Корчевникова в поддержке СВО
19 марта 2025, 18:29

Борис Корчевников (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Заочные обвинения в поддержке спецоперации на Украине выдвинула против российского телеведущего Бориса Корчевникова Служба безопасности Украины (СБУ). Корчевников играл в сериале «Кадетство» в середине «нулевых».
«СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему «кадету» Борису Корчевникову», — гласит сообщение СБУ.
Также украинское ведомство обвинило гендиректора телеканала «Спас» в посещении новых территорий РФ.

Перед этим аналогичные обвинения со стороны СБУ были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, певцу Григорию Лепсу, а также стилисту Сергею Звереву, чей племянник погиб в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, как в США оценили действия Москвы в рамках переговоров по украинскому конфликту.

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В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине
Уиткофф: Россия в рамках переговоров по Украине проявляет добросовестность
19 марта 2025, 18:12

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Российская сторона проявляет добросовестность в рамках переговоров по конфликту на Украине, заявил Bloomberg TV спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу — прим. ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам», — прокомментировал он.
Спецпосланник добавил, что у него есть данные о том, что президент России Владимир Путин приказал спустя десять минут после беседы с Трампом не трогать энергетическую инфраструктуру Украины.

«Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы», — резюмировал Уиткофф.
Ранее Стив Уиткофф заявил, через сколько Вашингтон может добиться полного прекращения боевых действий на Украине.

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Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте
Политолог Крутаков: ключевой момент для США в СВО — сохранить власть доллара
19 марта 2025, 17:32

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом. Во время беседы планируется обсудить пути возможного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский заявил, что не сомневается в победе его страны в конфликте с Россией.
Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Радио 1» заявил, что не доверяет словам Владимира Зеленского и не считает его украинским лидером.

«Он лидер определенной группировки. И война для этой группировки — единственный шанс остаться у украинского руля. Поведение Зеленского свидетельствует о том, что западные коррупционные схемы и деньги ему важнее, чем политические интересы. Любой порядочный, политически заряженный человек должен подать в отставку и отказаться от игры. А то, что он остается, свидетельствует о том, что он погряз в деньгах», — объяснил эксперт.

По его словам, помощь США Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет заключена большая сделка с Россией, потому что для Дональда Трампа важно, чтобы эта договоренность не выглядела как российская победа.

«Америке надо, чтобы они выглядели миротворцами и победителями, и самый ключевой момент для них — сохранить мировую финансовую долларовую архитектуру. Это их логово, источник их богатства и власти. Пока все страны держат свои резервы в долларах, пока все расчеты идут в долларах, они держатся. Если доллар уйдет или хотя бы половина мира перейдет на расчеты в другой валюте, то мы увидим крах США», — сказал политолог.

Леонид Крутаков добавил, что личная встреча лидеров стран может произойти только тогда, когда будут обсуждены все теневые стороны и подпишется конечный документ.

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Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175
19 марта 2025, 17:04

Фото: istockphoto/vladj55

Обмен военнопленными по формуле 175 на 175 провели Россия и Украина, доложили в Минобороны РФ.
«19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — уточнили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне переданы 22 тяжелораненых боевика, которым нужна срочная помощь медиков.

Что касается освобожденных из плена российских бойцов, они отправятся из Белоруссии в РФ для прохождения соответствующего лечения и реабилитации. Посредником в обмене выступили ОАЭ, заключили в Минобороны.

Ранее были названы примерные сроки прекращения боевых действий на Украине.

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#россия
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#минобороны рф
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