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Требования России по Украине неприемлемы, заявил журналистам телеканала ZDF глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия», — прокомментировал министр.По мнению Писториуса, Москва хочет помешать возможностям Украины получать зарубежную поддержку, а также «защищаться в случае нового нападения во время перемирия».
Страны НАТО и Евросоюза стали помогать Киеву на фоне российской спецоперации в Донбассе. С приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа, Вашингтон решил получить от Киева компенсацию за оказанную помощь за счет сделки по редкоземельным металлам. Подписанию документа помешала ссора Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля.
Сам Зеленский и его европейские союзники продолжают настаивать на необходимости давления на Россию.
Ранее эксперт ответил, сможет ли Европа критиковать Россию.
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Никита Кротов