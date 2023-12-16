Писториус неожиданно высказался о России и Европе

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Об том сообщает агентство Reuters.
Без приведения каких-либо доказательств Писториус сообщил, что Россия угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. Он также добавил, что Европа может столкнуться с новыми вызовами в военной отрасли.
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