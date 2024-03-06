Орбан планирует переговоры с Трампом по вопросу Украины

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Премьер-министр Венгрии Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры по вопросу Украины, передают РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
По словам Сийярто, два политика встретятся во Флориде в пятницу 8 марта, чтобы обсудить поиск решения украинской проблемы. Венгрия считает, что «мир на Украине» зависит от президента Дональда Трампа.
Ранее Венгрия заявила о желании отправить деньги Африке вместо Украины.
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«А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», – подчеркнул он.
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Александр Климов