«Пытается столкнуть Россию с исламским миром»: Депутат Затулин – о Западе

Фото: iStock/tanyss
Запад хочет втянуть Россию и мусульманский мир в конфликт; то, что произошло в «Крокус Сити Холле», не похоже на теракт ИГИЛ*, и настораживает, что террористы направились в сторону Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Это, конечно, очень подозрительная история с точки зрения вовлеченности, заинтересованности западных стран, которые заинтересованы, мне кажется, в этой ситуации, кроме всего прочего, столкнуть Россию с исламским миром», – отмечает он.
По словам зампреда, мусульманский мир симпатизирует России не только из-за того, что она сделала на Украине, но и потому, что Россия выступает за создание палестинского государства.
Ранее Мария Захарова заявила, что США приложили руку к созданию ИГИЛ.
Читайте также:
«США приложили руку к созданию ИГИЛ»: Захарова – о террористической группировке
В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»
В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»
* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
Александр Климов