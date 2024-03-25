«Пытается столкнуть Россию с исламским миром»: Депутат Затулин – о Западе

Запад хочет втянуть Россию и мусульманский мир в конфликт; то, что произошло в «Крокус Сити Холле», не похоже на теракт ИГИЛ*, и настораживает, что террористы направились в сторону Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».