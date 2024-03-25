«США приложили руку к созданию ИГИЛ»: Захарова – о террористической группировке

Фото: сайт Кремля
Соединенные Штаты приложили руку к созданию террористической организации «Исламское государство», на которую возлагается ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», написала Мария Захарова в своей колонке в «Комсомольской правде».
Захарова заявила, что американцы приложили руку к созданию ИГИЛ, которая стала совершать ужасные теракты по всему миру.
Ранее египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль заявил, что время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» подозрительно. К теракту могут быть причастны украинские и западные спецслужбы.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
«В последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США – талибов в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас», – уточнила она в своей колонке для издания.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
Читайте также:
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* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
Александр Климов