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Западные союзники предложили Киеву нанести удар по Белгороду, чтобы посеять хаос в российском обществе, с таким заявлением выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью для журналиста Флавио фон Вицлебена.
«Цель, стоящая за этим (атакой Белгорода), и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта, не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор этого так и не удалось», — прокомментировала ситуацию Кнайсль.
Бывший министр напомнила, что тезисы о необходимости убийства как можно большего количества россиян неоднократно звучали как от западных лидеров, так и от правительства Украины.
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