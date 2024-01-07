Белгородская область за сутки шесть раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ

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Украинские военные за сутки шесть раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Всего артиллеристами ВСУ было выпущено 129 снарядов.
Руководитель областной администрации отметил, что это наибольшее количество боеприпасов, выпущенное по региону с начала наступившего нового года. Самым серьёзным атакам подверглись Гайворонский округ, по которому было выпущено 56 снарядов, и Белгородский район, где было зафиксировано 38 прилётов.
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Александр Бойцов