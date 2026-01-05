«Плана действий нет»: Стало известно, чем грозит США эскалация вокруг Венесуэлы

05 января 2026, 16:27

Политолог Дудаков: кризис в Венесуэле может привести к потоку беженцев в США

Фото: Istock/Tomas Ragina

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что гуманитарный кризис в Венесуэле может спровоцировать поток беженцев в США и вызвать миграционный кризис.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что около 70% американцев выступают против столкновения с Венесуэлой, что создаёт политические риски для президента Дональда Трампа.



При этом политолог указал на раскол в США из-за операции американского лидера против Венесуэлы.

«Большинство демократов выступают против действий Трампа, и некоторые республиканцы тоже критикуют Трампа, в частности из-за того, что выступают за более изоляционистскую политику. Они не видят у Трампа какого-либо плана действий, как дальше разбираться с Венесуэлой, если там, например, ситуация будет хаотизироваться и страна превратится в одно большое Гаити», — заявил эксперт.