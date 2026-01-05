Задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в суд Нью-Йорка
Вертолёт с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на борту прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN.
По сведениям телеканала, воздушное судно приземлилось на площадку у здания суда. После этого охрана сопроводила Мадуро в микроавтобус. По предварительной информации, он направляется в судебное здание.
Напомним, 3 января 2026 года Вооружённые силы США провели операцию на территории Венесуэлы и задержали президента Николаса Мадуро с супругой. Власти США намерены привлечь его к суду по обвинениям в организации наркокартеля. В настоящее время обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Делси Родригес.
