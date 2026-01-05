Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взять в руки оружие

05 января 2026, 15:38

Фото: iStock/diegograndi

Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил о готовности взяться за оружие и попросил помощи у народа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.