Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взять в руки оружие
Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил о готовности взяться за оружие и попросил помощи у народа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
По словам колумбийского лидера, он готов вновь взять в руки оружие ради своей страны, хотя и не желает этого. Президент выразил глубокое доверие к народу и призвал его защитить главу государства от любых незаконных насильственных действий.
Он подчеркнул, что силам безопасности дано указание применять оружие не против мирных граждан, а против захватчиков. Петро добавил, что все колумбийские военнослужащие получили чёткие инструкции: любой командир органов безопасности, который предпочтёт американский флаг национальному, будет немедленно отстранён от должности.
В декабре прошлого года Дональд Трамп потребовал от Петро принять меры по борьбе с наркопроизводством в Колумбии. Позднее американский президент обвинил колумбийского лидера в причастности к производству кокаина и не исключил возможности военной операции против Колумбии по аналогии с нападением на Венесуэлу 3 января 2026 года.
