Трамп сделал громкое заявление о России
Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон, трансляцию вел Белый дом.
Трамп подчеркнул, что соответствующий вопрос он обсуждает преимущественно с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*.
«Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — добавил лидер Соединенных Штатов.
Сенатор, присутствовавший на встрече, посмеялся над этими словами и отметил, что ранее он уже обсуждал с послом Индии в США тему уменьшения импорта российской нефти.
