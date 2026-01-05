Трамп сделал громкое заявление о России

05 января 2026, 16:00

Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон, трансляцию вел Белый дом.





Трамп подчеркнул, что соответствующий вопрос он обсуждает преимущественно с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*.





«Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — добавил лидер Соединенных Штатов.