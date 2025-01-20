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Планируется телефонный разговор Путина и Трампа

CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.
«Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его приведения к присяге», — сообщает телеканал.

Отмечается, что Трамп по телефону хочет договориться с Путиным о личной встрече, на которой главной темой станет окончание конфликта на Украине. При этом пока неизвестно, согласована ли на сегодняшний день дата проведения телефонного разговора.



Ранее в ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.

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#дональд трамп
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В ходе выступления в Южной Каролине Байден заявил, что никуда не уходит
20 января 2025, 04:10

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

В последний день своего правления президент США Джо Байден заявил, что никуда не уходит. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое заявление Байден сделал в ходе выступления перед темнокожими христианами в Южной Каролине. Слова о том, что он никуда не уходит, президент подчеркнул фразой: «Кроме шуток».

В агентстве отмечают, что во время выступления Байден постоянно запинался и подсматривал в маленькие карточки. Свою речь президент закончил словами о культуре и истории Америки, которые являются темнокожими.

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Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны
20 января 2025, 02:38

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

В ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны. Об этом пишет Mash.
«Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Вашингтоне. Пообещал наконец-то закончить СВО и не допустить третьей мировой», — сообщают в telegram-канале.

Также в ходе выступления президент пообещал аннулировать все «глупые» распоряжения Джо Байдена в течение суток. К тому же ожидается ряд указов, которые по заявлению Трампа, должны понравится американцам.

Президент завел речь о крупнейшей в истории США депортации эмигрантов. Трамп заявил, что объявил войну всем нелегалам и бандам, совершающим преступления в Штатах. Еще президент высказался о своем желании не допускать трансгендеров в женские виды спорта.

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#сша
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#дональд трамп
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#сво
#война
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#мигранты
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Ynet: ХАМАС вручили «подарки на память» освобожденным заложницам в Газе
20 января 2025, 01:26

Фото: iStock/Imagesines

Представители радикального палестинского движения ХАМАС вручили освобожденным израильским заложницам пакеты с «подарками и сувенирами на память». Об этом пишут в Ynet.
Отмечается, что подарки вручили троим израильтянкам, которые провели в плену 470 дней. В бумажных пакетах боевики дали женщинам сертификаты об освобождении, сувениры и открытки с видами Газы. Палестинские источники опубликовали соответствующее видео, на котором израильтянки получают подарки с текстом на арабском и иврите.

Военные Израиля 19 января заявили о пересечении границы с Палестиной трех заложниц. Их отпустили в рамках соглашения о прекращении огня в сектора Газа. Женщины являлись военными корректировщиками.

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В Латвии хотят ограничить доступ россиян к критической инфраструктуре страны
20 января 2025, 00:49

Фото: iStock/AlexKane

В Латвии хотят запретить россиянам занимать должности в управлении объектами критической инфраструктуры. Об этом пишет портал Delfi.
Инициатива о запрете была разработана органами латвийского МВД. Ведомство направит ограничение в рамках поправок к закону о национальной безопасности. Согласно ему, управленческие должности на объектах критической инфраструктуры будет запрещено занимать гражданам России и Белоруссии, а также юридическим лицам, зарегистрированным на территории этих стран.

Поводом для инициативы стала необходимость в «укреплении защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры». В связи с этим россиянам и белорусам ограничат работу на тех должностях, на которых имеется доступ к информации или технологическому оборудованию, значимому для функционирования. Исключением является разрешение от Службы государственной безопасности Латвии.

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#прибалтика
#россия
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Генпрокуратура РФ хочет изъять активы крупнейшей украинской алкогольной компании
20 января 2025, 00:33

Фото: iStock/VadimZakirov

Генпрокуратура России хочет взыскать активы и признать экстремистской деятельность крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Генпрокуратура (ГП) РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» стоимостью более девяти миллиардов руб. В иске ... указывается, что после начала СВО ее бенефициары приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование ВСУ», — говорится в материале издания.

В иске указывается взыскание свыше девяти миллиардов рублей активов, которые находятся на территории РФ. Поводом стало финансирование ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Согласно российскому законодательству, финансирование террористической деятельности рассматривается как форма экстремизма. К тому же «Баядера Груп» обвиняют в дискредитации ВС РФ в аннулирование лицензии на производство водочной продукции в Белоруссии.

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«Забыл, что не приглашён»: Захарова высмеяла Зеленского из-за конфуза с инаугурацией Трампа
Захарова высмеяла Зеленского после отказа в поездке на инаугурацию Трампа
19 января 2025, 21:59

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января. Он только забыл добавить, что его туда никто не приглашал.
Так прокомментировала слова Зеленского официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Глава киевского режима мотивировал отказ от визита в Вашингтон тем, что у него «дома дела».

«Трубу прорвало?» — с юмором предположила спикер российского МИД.

Дипломат напомнила, что в только что начавшемся 2025 году Зеленский уже совершил «попрошайные» визиты в Италию, Германию и Польшу, а за 2024 год у него накопились поездки в 35 стран с той же примерно целью. Никакие «домашние дела» его не смутили.

Что касается несостоявшейся поездки в Вашингтон, киевский лидер трижды пытался выпросить приглашение на инаугурацию Трампа, но ему отказали.

«Совсем заврался», — резюмировала Захарова.

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Сын Трампа сообщил о желании Зеленского получить приглашение на инаугурацию
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#рф
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В Китае прошли завершающие испытания сверхсекретной ракеты
19 января 2025, 21:21

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Военные армии КНР провели финальную серию испытаний новой гиперзвуковой ракеты класса «воздух — воздух». Её разработка, создание и тестирование проводились в обстановке полной секретности.
Об этом сообщает издание The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

«Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая якобы неуязвимый бомбардировщик-невидимку B-21», — говорится в публикации.

Учёные уточнили, что в ходе проверочных испытаний ракеты прошли тестирование на термостойкость. Завершившиеся испытания показали, что ракеты полностью отвечают требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

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#китай
#армия
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Трамп надеется восстановить работу TikTok в США
19 января 2025, 20:18

Фото: istockphoto/hapabapa

С сегодняшнего дня в США было заблокировано популярное мобильное приложение TikTok. Избранный президент страны Дональд Трамп пытается восстановить работу социальной сети, которая помогла ему одержать победу на выборах.
Он пообещал после своей инаугурации в понедельник, 20 января, отложить вступление в силу законодательного запрета работы TikTok в стране. В своей соцсети Truth Social будущий хозяин Белого дома предложил будущему или нынешнему владельцу ресурса передать 50% акций правительству США и на этих условиях продолжить работу.

«Поступая таким образом, мы спасаем TikTok, сохраняем его в надежных руках и даем ему возможность заявить о себе», — написал глава государства.

Трамп также подчеркнул, что без одобрения США «не будет TikTok».

После приостановки работы сервиса американцы оборвали телефон службы спасения, требуя вернуть TikTok в страну.

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#сша
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#соцсети
#дома
#трамп
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Аналитик Меркурис: Армия и население Британии испытывают проблемы из-за Украины
19 января 2025, 19:20

Фото: istockphoto/melis82

Армия Великобритании столкнулась с серьёзными проблемами из-за Украины и теперь находится в состоянии перманентного кризиса. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он подчеркнул, что британские военные передали Киеву огромное количество самого лучшего и передового вооружения, а теперь его катастрофически не хватает Королевским Вооружённым силам Великобритании.

Не лучше обстоят дела и в гражданских министерствах, считает эксперт. По его словам, правительство не в состоянии объяснить, почему в стране постоянно не хватает, например, газа. К тому же, добавил Меркурис, дыра в бюджете государства достигла таких размеров, что власти были вынуждены прибегнуть к таким мерам, которые ранее обещали не предпринимать, в частности, к повышению налогов, что, конечно, не может радовать граждан Великобритании.

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#военные
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#вооружения
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