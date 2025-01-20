Планируется телефонный разговор Путина и Трампа

Фото: iStock/vchal
Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.
«Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его приведения к присяге», — сообщает телеканал.
Отмечается, что Трамп по телефону хочет договориться с Путиным о личной встрече, на которой главной темой станет окончание конфликта на Украине. При этом пока неизвестно, согласована ли на сегодняшний день дата проведения телефонного разговора.
Ранее в ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.
Читайте также:
Журнал Time поместил на обложку Трампа, сметающего бумаги со стола в Белом доме
Путин запланировал на следующей неделе ряд международных контактов
Меркель поделилась советом по общению с Трампом
Элина Позднякова