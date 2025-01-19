Путин запланировал на следующей неделе ряд международных контактов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президента России Владимира Путина ждет несколько международных контактов на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Кроме того, в рабочем графике российского лидера значится заседание попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Оно будет приурочено к Дню российского студенчества (Татьянин день), который, как и во всём мире, отмечается 25 января.
Помимо этого, глава государства встретится с членами кабинета министров на совещании по экономике и примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Подробности же предстоящих президенту РФ международных встреч не раскрываются. Также не сообщается, будут л это контакты на высшем уровне.
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Александр Бойцов