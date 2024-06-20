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Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

В Госдуме предложат учитывать ипотечную нагрузку при определении ставки НДФЛ
20 июня 2024, 14:13
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фракция «Новые люди» предложила изменить налоговое законодательство России, чтобы учитывать платежи по ипотеке при расчете ставки НДФЛ. Этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме на втором чтении в рамках изменений в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.


По предложению депутатов, гражданам с годовым доходом до пяти миллионов рублей будут учитывать их ипотечные обязательства. Если жилье приобретено в кредит и является единственным, ставка НДФЛ предлагается сохранить на уровне 13%.

Также предлагается сохранить ставку НДФЛ на уровне 13% для родителей с двумя и более детьми и работников приоритетных отраслей промышленности, включая дефицитные специальности в области обработки материалов и цифровых технологий, расширяя перечень утвержденных правительством, как указано в документе.

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Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка
20 июня 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности поддержать создание вьетнамского Глазного тканевого банка, аналогичного существующему в России при МНТК «Микрохирургия глаза».
Этот вопрос был поднят во время встречи российского президента с его вьетнамским коллегой То Ламом и выпускниками советских и российских вузов в Ханое. Во время встречи было подчеркнуто, что значительное количество вьетнамцев теряют зрение из-за заболеваний роговицы.

«Я приложу все усилия, чтобы помочь вам создать такой банк», — заявил Путин.
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Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны
Глава Минздрава Украины: массовый вывоз органов из страны не является скандалом
20 июня 2024, 14:57

Фото: iStock/peakSTOCK

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что массовый вывоз человеческих органов с Украины не является скандалом. Об этом информирует ТАСС.
На Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу, в преступную группу входил бывший заместитель министра здравоохранения страны и врачи Центральной киевской больницы. Они незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Далее их отправляли на продажу.

Виктор Ляшко прокомментировал раскрытие преступного сообщества по массовому вывозу органов из страны. По его словам, украинская система трансплантации органов исключает возможность нелегального вмешательства.

«Я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определенный человеческий фактор, комплексно решаемый», — сказал он.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины
IAR: Польша отменила выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе
20 июня 2024, 14:49

Фото: iStock/ValleraTo

Власти Польши с 1 июля текущего года отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Об этом информирует радиостанция IAR.
Отмечается, что причина в прекращении выплат заключается в сложностях обеспечения надежности системы. Согласно информации источника, все больше заявок по программе подавали сами украинцы, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, которые являются членами их семей.

Правительство Польши выплачивало владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, примерно по десять долларов в день за каждого человека. Также сами беженцы получали единоразовую выплату в размере 75 долларов.

Ранее сообщалось, что власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам.

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Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН
20 июня 2024, 14:27

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея выразила сожаление касательно возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР, а также назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в МИД Республики Корея.
В МИД Южной Кореи подчеркнули, что «пристально следили» за визитом российского лидера в КНДР. Представитель внешнеполитического ведомства Лим Су Сок выразил сожаление по поводу подписания договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Дипломат добавил, что Южная Корея продолжит работу с союзниками и дружественными странами для решительного ответа на угрожающие безопасности страны действия. Лим Су Сок заключил, что после тщательного анализа и оценки визита главы российского государства в КНДР Сеул примет соответствующие меры.

Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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Вьетнам и Россия достигли новых договоренностей
Москва и Ханой договорились о невступлении в союзы с ущербом друг для друга
20 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Вьетнам и Россия договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы. Об этом информирует РИА Новости.
То Лам рассказал, что они с российским лидером договорились не «вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга». Кроме того, они согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Помимо этого, лидеры стран договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, а также взаимоуважения и невмешательство во внутренние дела друг друга.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве.

Российский лидер заявил, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии. В ходе переговоров также рассматривался вопрос о сотрудничестве по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин.

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Стало известно, как ВС РФ ответили Киеву на удары по объектам энергетики
Минобороны: по энергетике Украины нанесен мощный групповой удар
20 июня 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По объектам энергетики Украины был нанесен удар высокоточным оружием, оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами, сообщило Минобороны России.
Российский удар был ответным на попытки ВСУ причинить ущерб энергетике России. Из доклада ведомства известно, что целью стали предприятия Украины, производящие бронетехнику и стрелковое вооружение. Все обозначенные объекты уничтожены, а цели удара достигнуты с участием большого количества беспилотников, резюмирует Минобороны.

Ранее помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что ВС РФ активно улучшает беспилотных летательных аппаратов.

«Лучшие отечественные промышленники трудятся над разработкой новых высокотехнологичных видов БПЛА» — заявил Дюмин.

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В Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2»
Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по «Северному потоку-2»
20 июня 2024, 13:59

Фото: iStock/guteksk7

Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи министром финансов, планировал заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом информирует Handelsblatt,
Уточняется, что в 2020 году Шольц предложил Дональду Трампу инвестировать миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Согласно информации источника, основным условием для данной сделки было снятие санкций против газопровода.

Примечательно, что администрация Трампа отклонила предложение, назвав его «фигней».

Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2».

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#северный поток
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Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен: новые санкции против РФ будут «жесткими»
20 июня 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщает Бельгийское представительство в соцсети X (бывший Twitter).
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила, что новые ограничения затронут экспорт энергетики и продуктов топливной промышленности. В частности, будут внесены в «черный список» компании, перевозящие российскую нефть. В общей сложности пакет будет направлен против 22 юридических лиц.
Санкции коснутся и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной». Таким образом российский лидер прокомментировал введение новых ограничений против КНДР на встрече главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии: Украина концентрирует технику на северной границе
20 июня 2024, 13:22

На белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Ведомство предупредило, что любые провокации на границе будут немедленно пресечены.

Украина концентрирует на границе с Белоруссией Bradley, HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки Gepard, отмечает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

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