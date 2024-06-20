Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

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Фракция «Новые люди» предложила изменить налоговое законодательство России, чтобы учитывать платежи по ипотеке при расчете ставки НДФЛ. Этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме на втором чтении в рамках изменений в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.
По предложению депутатов, гражданам с годовым доходом до пяти миллионов рублей будут учитывать их ипотечные обязательства. Если жилье приобретено в кредит и является единственным, ставка НДФЛ предлагается сохранить на уровне 13%.
Также предлагается сохранить ставку НДФЛ на уровне 13% для родителей с двумя и более детьми и работников приоритетных отраслей промышленности, включая дефицитные специальности в области обработки материалов и цифровых технологий, расширяя перечень утвержденных правительством, как указано в документе.
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