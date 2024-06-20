ФНС запланировала отказ от большинства деклараций по НДФЛ

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Федеральная налоговая служба планирует отказаться от большей части деклараций по НДФЛ. Об этом сказано в плане работы ФНС России, передает РБК.
«Планируется ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроком выполнения установлен декабрь 2025 года», — пишет информагентство.Ответственным исполнителем назначили заместителя главы ФНС Светлану Бондарчук.
В частности, предполагается отказаться от декларирования доходов от реализации недвижимого имущества и от реализации транспортных средств.
Ранее о намерении отказаться от деклараций по НДФЛ сообщал глава ФНС Даниил Егоров без указания сроков.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — утверждал он в интервью изданию в 2021 году.Ранее экономист Дарья Динец рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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