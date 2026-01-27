Посольство России отреагировало на ограничения Франции для дипломатов

27 января 2026, 15:06

Посольство РФ во Франции: ограничения ЕС являются дискриминацией

Фото: istockphoto/sb2010

Посольство России во Франции назвало введённые Евросоюзом ограничения на передвижение российских дипломатов дискриминационными и предупредило, что они усложнят работу дипкорпуса. Об этом диппредставительство сообщило РИА Новости.





Ранее французский МИД официально уведомил российское посольство в Париже о новых требованиях. Теперь диппредставительство должно не позднее чем за 24 часа информировать внешнеполитическое ведомство Франции о прибытии или транзитном проезде по стране российских дипломатов, аккредитованных в других государствах ЕС.





«Это, несомненно, создаст дополнительные сложности в работе, не говоря уже о том, что речь идет, по сути, о дискриминационной мере, поскольку такой порядок введен только в отношении российских дипломатов», — говорится в материале.