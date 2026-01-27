Политолог Дудаков: США продолжат переговоры по Украине после 15 мая
США могут продолжить участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и после 15 мая, несмотря на ранее обозначенные дедлайны. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы по возможности закрыть украинский вопрос весной и сосредоточиться на внутренней политике, однако практика показывает, что ранее объявленные сроки неоднократно срывались.
«Соединенные Штаты уже не раз ставили дедлайны — сначала до Дня благодарения, затем до Рождества, теперь называют 15 мая. Все предыдущие сроки постоянно срывались, поэтому нельзя исключать, что и этот дедлайн будет перенесен», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Дудаков пояснил, что летом в США начинается активная фаза подготовки к выборам в Конгресс, из-за чего внимание администрации будет сосредоточено на внутренней повестке. Именно поэтому американские власти хотели бы добиться прогресса по Украине в ближайшие месяцы.
По мнению политолога, дополнительным стимулом для Белого дома являются крупные события, запланированные на лето. В частности, речь идет о праздновании 250-летия независимости США 4 июля и проведении чемпионата мира по футболу в июне–июле.
«Лето в США будет насыщено знаковыми событиями — юбилеем независимости и чемпионатом мира по футболу. Это будет своего рода праздник американизма, и в этот период точно будет не до Украины», — подчеркнул Дудаков.
Он считает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает к этому времени добиться хотя бы символического прорыва в переговорном процессе, чтобы представить его как внешнеполитический успех на фоне внутренней повестки.