Политолог Дудаков: США продолжат переговоры по Украине после 15 мая

27 января 2026, 16:42

Фото: iStock/wildpixel

США могут продолжить участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и после 15 мая, несмотря на ранее обозначенные дедлайны. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.





По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы по возможности закрыть украинский вопрос весной и сосредоточиться на внутренней политике, однако практика показывает, что ранее объявленные сроки неоднократно срывались.





«Соединенные Штаты уже не раз ставили дедлайны — сначала до Дня благодарения, затем до Рождества, теперь называют 15 мая. Все предыдущие сроки постоянно срывались, поэтому нельзя исключать, что и этот дедлайн будет перенесен», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

«Лето в США будет насыщено знаковыми событиями — юбилеем независимости и чемпионатом мира по футболу. Это будет своего рода праздник американизма, и в этот период точно будет не до Украины», — подчеркнул Дудаков.