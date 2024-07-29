Украина подтвердила свою причастность к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали

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Киев предоставил туарегам необходимую информацию для атаки на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Причастность к данному событию подтвердил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Его слова передает украинское издание «Общественное» со ссылкой на эфир украинского телемарафона.
«Повстанцы (туареги – ред.) получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов.
При этом он не стал раскрывать детали, отметив, что у этой истории будет продолжение.
Также Юсов добавил, что предложения, которые повстанцы якобы сделали украинской стороне о передаче пленных Киеву являются «чувствительной информацией».
29 июля группа «Вагнер» сделала заявление по ситуации в Мали, где с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.
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Элина Позднякова