Появилось официальное заявление ЧВК «Вагнер» по ситуации с гибелью бойцов в Мали

Группа «Вагнер» сделала заявление по ситуации в Мали, где с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которого погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда. Информация появилась в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».