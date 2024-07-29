Появилось официальное заявление ЧВК «Вагнер» по ситуации с гибелью бойцов в Мали

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Группа «Вагнер» сделала заявление по ситуации в Мали, где с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которого погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда. Информация появилась в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
«С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа и бойцы 13 штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной "Пруд", в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из "Координационного движения Азавад" (CMA) и "Аль-Каида* в Сахеле (JNIM)», — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что благодаря песчаной буре радикалы смогли провести перегруппировку и увеличить численность до тысячи человек. Тогда командование ЧВК «Вагнер» приняло решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий, чтобы помочь 13-му штурмовому отряду.
25 июля боевики опять попытались атаковать, однако эти действия были пресечены «вагнеровцами» и малийскими военнослужащими.
Следующие два дня радикалы атаковали с помощью тяжелого вооружения, беспилотников и шахид-мобилей из-за чего ЧВК «Вагнер» понесла существенные потери.
«Остались втроем, продолжаем вести бой», — такая была последняя радиограмма, полученная от группы «Пруда» 27 июня.
Отмечается, что командир 13 штурмового отряда Сергей «Пруд» Шевченко также погиб в бою.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.
Элина Позднякова