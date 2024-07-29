Всех пленных бойцов ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов в Мали

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По предварительным данным, бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, выкупили. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник, приближенный к Минобороны РФ.
«По предварительной информации, всех пленных из группы "Вагнера" выкупили у туарегов в Мали», — говорится в сообщении.
Официально данную информацию не подтверждали.
Напомним, в ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировке «Координация движений Азавада». Тогда группа «Вагнера» понесла значительные потери, еще несколько человек попали в плен.
В понедельник, 29 июля, группа «Вагнер» сделала заявление по ситуации в Мали, где с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.
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