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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Верховная рада примет решение о повальной мобилизации, то украинские мужчины создадут в приграничных регионах собственное правительство.
«Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда – это Румыния, Молдова и Венгрия», — сказал политолог в интервью YouTube-каналу Politeka.
Соскин считает, что мобилизация граждан Украины в настоящее время не имеет смысла, так как западные страны вряд ли согласятся в прежних объёмах финансировать Киев. Наступление ВСУ без помощи западных союзников не состоится, соответственно необходимость во всеобщем призыве исчезает. Аналитик подчеркнул, что Украине следует «вернуться к нормальной жизни», согласившись на перемирие с Россией.
«Когда мужчин много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня», — заключил бывший советник украинского лидера.
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