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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных украинскими войсками на донецком направлении, были сбиты российской группировкой, передает РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России заявило о перехвате 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и уничтожении шести украинских беспилотников при помощи средств российской ПВО.
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки «Юг» на донецком направлении также нанесли поражение живой силе и технике противника, атаковав опорные пункты 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. По его словам, противник потерял до 240 военнослужащих, а также четыре пикапа и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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«Средства противовоздушной обороны успешно сбили два украинских беспилотника в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire», — отметил Астафьев.
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Артем Кузьмин