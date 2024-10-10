ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом дронами PD-2

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Украинская армия минувшей ночью предприняла попытку атаковать военный аэродром под Майкопом в республике Адыгея с помощью американских беспилотников PD-2. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, первый вражеский дрон сбили в три часа ночи. Беспилотник рухнул в поле недалеко от посёлка Родниковый. Аппарат переносил 19 кг взрывчатки, однако при падении не взорвался и последствий на земле нет. Дрон пролетел около 500 км от украинской границы. Всего эта модель может преодолеть до 1000 км. Именно такими БПЛА ВСУ пытались атаковать Москву в начале сентября.
Ранее руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что жителей поселка Родниковый эвакуируют из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников на регион.
Глава региона сообщил, что в станице Ханской был развернут пункт временного размещения граждан. По его словам, людей там обеспечат всем необходимым. Кумпилов добавил, что координирует действия всех служб и ведомств на месте инцидента. Он отметил, что ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС.
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Ранее руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что жителей поселка Родниковый эвакуируют из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников на регион.
Глава региона сообщил, что в станице Ханской был развернут пункт временного размещения граждан. По его словам, людей там обеспечат всем необходимым. Кумпилов добавил, что координирует действия всех служб и ведомств на месте инцидента. Он отметил, что ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС.
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Элина Позднякова